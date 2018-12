Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bremen-Nord Abgebrannte Lürssen-Jacht und Dock werden nach Hamburg abgeschleppt

Mitte September ist eine Luxus-Jacht in der Bremer Lürssen-Werft ausgebrannt. Am Mittwoch wurde das Schiff inklusive des Docks nach Hamburg abgeschleppt. Doch es gab Komplikationen: der Transport gelang erst im zweiten Versuch. Insgesamt drei Schlepper waren an der Aktion beteiligt, welche von vielen Schaulustigen beobachtet wurde. Wir zeigen Bilder.