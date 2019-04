"Wo ist nur mein Schatz geblieben?" So lautet der Titel der letzten Bremer Tatort-Folge mit den Kommissaren Inga Lürsen und Nils Stedefreund in den Hauptrollen, die am Ostermontag ab 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird.

Der erste Tatort aus Bremen wurde bereits im Jahr 1973 ausgestrahlt. Danach gab es allerdings eine lange Pause: Erst seit 1997 konnten die Fernsehzuschauer im Rahmen der wohl bekanntesten deutschen Krimi-Serie wieder spannende Mörderjagden in der Weser-Stadt erleben. Sabine Postel war dabei von Beginn an in der Rolle der Kommissarin Inga Lürsen zu sehen. Seit 2001 bildete sie mit Oliver Mommsen alias Nils Stedefreund das Ermittlerduo.

Insgesamt sind bislang 40 Bremer Tatort-Folgen produziert worden, 39 davon mit Sabine Postel und 34 zusammen mit Oliver Mommsen. Die Fälle tragen Titel wie "Der hunderste Affe", "Strahlende Zukunft", "Schiffe versenken" und "Im toten Winkel". Auch nach Ausstrahlung der letzten Lürsen/Stedefreund-Folge wird es aber weiterhin Tatorte aus Bremen geben wird.