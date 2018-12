Schneekatastrophe - unter dieser Bezeichnung ging der Winter 1978/79 in die Historie Norddeutschlands ein. Auch Bremen versank im Schnee, als es zum Jahreswechsel zu einem heftigen Wintereinbruch kam, mit dessen Ausmaßen damals niemand gerechnet hatte.

28. Dezember 1978: Die Menschen bereiteten sich auf das Silvesterfest vor. Über die Weihnachtstage hatte es getaut, zuvor gefallener Schnee war geschmolzen. Das war's mit Schnee, dürften wohl so manche gedacht (und vielleicht auch gehofft) haben. Doch der Schneefall, der an jenem Tag zunächst in Schleswig-Holstein begann, weitete sich schnell zu einem heftigen Schneesturm aus, der den ganzen Norden tagelang überzog.

Meterhohe Schneeverwehungen, Stromausfälle und von der Umwelt abgeschnittene Ortschaften waren unter anderem die Folge. Kommunale Räumdienste waren überfordert, Räumpanzer der Bundeswehr halfen bei der Bewältigung der Schneemassen. Kaum hatte sich die Lage etwas entspannt, brach am 13. Februar 1979 ein erneutes Schneechaos herein.

Der Winter 1978/79 zählt damit zu den schwersten Wintern in Norddeutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

40 Jahre ist das nun her. Für uns Anlass, anhand von Fotos aus unserem Archiv an die Schneekatastrophe von damals zu erinnern.

