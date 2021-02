Es sind Bilder aus einer anderen Zeit. Im März 1947 wurde Bremen von einer Kältewelle heimgesucht. Die Weser fror zu. Die Menschen konnten den Fluss zu Fuß überqueren und vom Osterdeich auf kurzem Wege in die Neustadt gelangen. Viel Freude hatten die Bremerinnen und Bremer nicht an diesem Spektakel. Die Sorge vor dem Tauwetter und den daraus resultierenden treibenden Eismassen überwog. Denn kurz nach dem Krieg überquerten die Bremer ihren Fluss ausschließlich über Behelfsbrücken. Die Polizei versuchte durch Sprengungen und Bohrungen die Eisschollen zu verkleinern. Jedoch vergeblich. Das Eis hielt. Nach plötzlich einsetzendem Tauwetter wurden dann am 18. März 1947 sämtliche Bremer Weserübergänge durch treibende Eismassen sowie losgerissene Schiffe und Kähne zerstört.