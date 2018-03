Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Historische Bilder aus Bremen Als die Kelly Family noch Gratiskonzerte spielte

Von Sarah Haferkamp und Ina Schulze

Auf dem Domshof, am Unisee, in der Stadthalle und im Weserstadion: In den 90er-Jahren spielte die Kelly Family umjubelte Konzerte in unserer Hansestadt. Wir haben einen Blick in unser Archiv geworfen und zeigen anlässlich des Comeback-Konzerts am Sonntag in der Bremer ÖVB-Arena Bilder aus vergangener Zeit.