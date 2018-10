Foto: WESER-KURIER





Zum zehnten Jahrestag des Gladbecker Geiseldramas schrieb Böhmermann den Titel-Aufmacher der NORDDEUTSCHEN. Böhmermanns Vater, der als Polizist in Vegesack arbeitet, war seinerzeit an dem Einsatz beteiligt. Die Geiselnehmer Degowski und Rösner hatten damals in der Vegesacker Fußgängerzone einen Stopp eingelegt.