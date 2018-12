Ob Magier, Turnkunst oder Kochshow: Abseits von Konzerten und Comedy ist auf den Bremer Bühnen noch jede Menge mehr los. So wird Entertainer Horst Lichter im Februar in Bremen zu Gast sein und über Begegnungen in seinem Leben erzählen. Außerdem kommt das Magier-Duo Ehrlich Brothers in die Stadt. Und die RTL-Show "Let's Dance" ist erstmals mit einem Gastspiel in der Hansestadt. Welche Promis dann mittanzen werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Entdecken Sie weitere Show-Highlights in unserer Bildergalerie.