Foto: Lena Beneke





Die Betreiber der Fahrgeschäfte und Buden sind mitten in ihren Vorbereitungen für die Osterwiese in Bremen. Gebrannte Mandeln müssen her, Herzen wollen verziert, Schilder aufgehängt werden. Neue Fahrgeschäfte in diesem Jahr sind das Rundfahrgeschäft Hurricane, das Geschicklichkeitsgeschäft Time Factory und die Spaßfabrik mit Themenräumen, Wackelbrücken und Labyrinthen.