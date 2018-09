Es kann gut und gerne als Leistungsschau der Bremer Musikszene gesehen werden. Am Freitagabend startete auf dem Gelände am ehemaligen Zollamt am Hansator das zweitägige Überseefestival. Das Line-up besteht zu 100 Prozent aus Bremer Bands wie Jinx, die am Freitag den Abend eröffneten. Am Sonnabend geht es um 18 Uhr weiter.