Bei Redux in Bremerhaven gibt es die Antwort auf die Frage, was mit den gesammelten Batterien aus dem Haushalt passiert. „Größtenteils verarbeiten wir Geräte- und Haushaltsbatterien sowie kleinere Akkus“, sagt Geschäftsführer Detlef Schmeer. Am Ende des Recyclingprozesses rieselt das in große Säcke, was für den Kreislauf so wertvoll ist: Schwarzmasse – sozusagen das Gold der Batterien. Es enthält hoch konzentriert Kobalt, Nickel, Mangan und Lithium.