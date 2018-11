1 / 21 Foto: Staatsarchiv



Agnes Heineken, geb. 1872, war Lehrerin, Politikerin und Frauenrechtlerin. Ihr ist das sogenannte Bremer Jahr zu verdanken, ein zusätzliches, hauswirtschaftliches Pflichtfortbildungsjahr für Mädchen, die nach acht Jahren die Schule verließen. 1918 konnte sie in der Nationalversammlung das entsprechende Gesetz durchsetzen. Heineken war Mitglied in der Deutschen Demokratischen Partei. Sie gründete auch den Frauenstadtbund Bremen mit, der zum Sprachrohr der Frauenbewegung wurde.

Marie Mindermann, geb. 1808, war eine Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, die sich stark für das Wahlrecht der Frauen engagierte. 1852 wurde sie wegen ihrer politischen Aktivität vom Bremer Senat verklagt und inhaftiert. Sie hatte anonyme Schriften verfasst und veröffentlicht, in denen sie den Senat stark kritisierte. Als Schriftstellerin veröffentlichte sie mehrere Sammlungen von Erzählungen und Sagen.

Die gebürtige Weyherin Marga Hilker zog mit 14 Jahren nach Bremen, um auf einer Farm zu arbeiten. Hilker, die 2012 im Alter von 102 Jahren starb, war die erste Frau in Bremen, die einen Führerschein für Motorräder besaß. Die erste Bremer Motorradfahrerin betrieb jahrelang mit ihrem Ehemann den Fahrrad- und Motorradhandel Hilker in Bremen-Horn.

Leni Schmidt (zweite von links), geb. 1906 in Bremen, stellte bei den Olympischen Spielen 1928 einen neuen deutschen Rekord auf der 200-Meter-Strecke auf. Davor hatte sie den 100-Meter-Lauf bei den bremischen Meisterschaften 1924 in 12,6 Sekunden abgeschlossen - ebenfalls ein Rekord in Deutschland, der jedoch aufgrund der Mitgliedschaft ihres Vereins in der Deutschen Turnerschaft nicht anerkannt wurde. 1925 verbesserte sie ihre Zeit auf 12,4 Sekunden.

Aline Charlotte von Kapff, geb. 1842, war eine international bekannte Malerin. Geboren in einer adeligen Familie, bildete sie sich im Atelier der Bremer Malerin Amalie Murtfeldt aus, ehe sie ihre Studien in München und Paris fortsetzte. In beiden Städten stellte sie aus. Zurück in Bremen widmete sie sich neben der Malerei auch mäzenatischen und karitativen Tätigkeiten zu.

Magdalena Pauli, auch bekannt als Marga Berck, war eine Schriftstellerin. Sie kam 1875 in Bremen zur Welt, verbrachte aber den letzten Teil ihres Lebens in Hamburg. Hier veröffentlichte sie auch den berühmten Roman „Sommer in Lesmona“, der auf der unerfüllten Liebe zu dem Deutsch-Engländer Gustav Rösing beruht.

Johanne Kippenberg (geborene Koch) wurde später die Leiterin des späteren Kippenberg-Gymnasiums in Bremen. Geboren 1842 in Jever, kam sie mit 20 Jahren nach Bremen, um eine Ausbildung als Lehrerin aufzunehmen. Zusammen mit ihrem Ehemann, August Kippenberg, gründete sie eine der bundesweit größten höheren Privatschulen für Mädchen, die später zum Kippenberg-Gymnasium wurde.

Clara Rilke-Westhoff wurde 1878 in Bremen geboren. Sie studierte Kunst in München – an einer privaten Schule, da die staatliche Ausbildung den Frauen damals verwehrt wurde. Nach mehreren internationalen Aufenthalten spezialisierte sie sich auf Bildhauerei - einen noch männerdominierten Bereich. Sie lebte eine Zeit lang in Worpswede und heiratete den Dichter Rainer Maria Rilke. In den letzten Jahren ihres Lebens widmete sie sich nicht nur der Bildhauerei, sondern auch der Malerei.

Hela Maria Gruel, geb. 1902, wurde als Schauspielerin und Synchronsprecherin bekannt. Sie lernte bei Dora Maria Herwelly in Bremen und trat später bundesweit auf. Ab den 30er Jahren widmet sie sich auch dem Film. Sie spielte unter anderem in "Buddenbrooks" und der TV-Serie "Stahlnetz". Als Synchronsprecherin arbeitete sie unter anderem in dem Film „Tiger Bay“. (Symbolbild: Szene aus der Neuverfilmung des Romans "Buddenbrooks", 2008)

Maria Sophie Magdalena Böttner, alias Magda Böttner, war eine der ersten Lehrerinnen, die der Bremer Senat 1881 beschäftigte. Sie leitete verschiedene pädagogische Kommissionen und Vereine und engagierte sich auf internationalem Niveau für das Frauenwahlrecht. Zusammen mit einer weiteren Pädagogin, Anna Vietor, wurde sie 1913 beratendes Mitglied der Schuldeputation. Sie und Vietor waren die ersten zwei weiblichen Mitglieder des Ausschusses.

Emma Gräfin von Lesum ist die älteste Frau der Bremer Geschichte, deren Existenz historisch nachweisbar ist. Sie war die Cousine von Bremens Erzbischof Unwan und die Ehefrau vom Grafen von Liestmona. Der Legende nach soll sie Bremen die Bürgerweide geschenkt haben. Davon existiert kein historischer Nachweis, allerdings war die Gräfin ihrer Zeit für ihre diplomatische Tätigkeit bekannt. Sie soll ein Friedensabkommen erfolgreich vermittelt und somit zum Blühen der Stadt beigetragen haben. Die Gräfin starb im Jahr 1038.

Meta Rödiger, geb. 1892, vererbte der Stadt Bremen das größte Grundstück der Bremer Geschichte: etwa 250 Hektar. Gestorben ist sie im Jahr 1978. Auf dem Gelände befand sich bis zum Jahr ihres Todes der Familienhof. Heute werden auf dem Lür-Kropp-Hof unter anderem Trauungen durchgeführt.

Eleonore Henriette Grabau-Bünau war eine Opernsängerin aus Bremen. Geboren 1805, zog sie relativ früh nach Leipzig und bildete sich dort weiter aus. Mendelssohn schätzt sie als musikalisches Talent. Später unterrichtete sie am ersten Gewandhaus Leipzig und an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig. Auch ihre Geschwister machten als Musiker und Sängerinnen Karriere. (Archivbild der Hochschule)

Cato Bontjes van Beek war die Tochter der Malerin Olga Bontjes van Beek. Die gebürtige Bremerin hatte eine vielfältige schulische und berufliche Ausbildung: Literatur und Keramikarbeit, Philosophie und Kauflehre. Nach ihrem Umzug nach Berlin trat sie in Kontakt mit einer dortigen Widerstandsgruppe, für die sie Flyer mitentwarf und verteilte. 1942 wurde sie von der Gestapo verhaftet, 1943 im Alter von 22 Jahren durch das Fallbeil hingerichtet.

Ingrid Waldau-Andersen, geb. 1936, war Schauspielerin und Theaterdirektorin. Schon als Kind trat sie mehrfach auf die Bühne, als Erwachsene schauspielte Waldau in dem von ihrem Vater gegründeten Waldau Theater. Später übernahm sie dessen Leitung.

Helene Sommer, geb. 1893, war eine CDU-Politikerin und Bremer Abgeordnete. Sie trug dazu bei, ein Heim für gefährdete Mädchen in Bremen zu errichten. Während des Nationalsozialismus half sie Juden und wurde deshalb auch von der Gestapo verhört. In der Nachkriegszeit engagierte sie sich politisch in der CDU und wurde 1947 in die Bremische Bürgerschaft gewählt. Sie erhielt 1960 das päpstliche Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontefice“ von Papst Johannes XXIII (Bild).

Annemarie Mevissen, geb. 1914, war ab 1947 die jüngste Abgeordnete der Bremer Bürgerschaft. 1967 wurde sie Bürgermeisterin und Vizesenatspräsidentin. Somit war sie die erste stellvertretende Regierungschefin in Deutschland. Bundesweit berühmt wurde sie während der Straßenunruhen 1968, da sie den Weg für den Dialog öffnete.

Bertha Johanna Lürssen wurde 1881 in Delmenhorst geboren. Als Tochter des Korkfabrikanten Carl Hinrich Lürssen, setzte sie sich hartnäckig für die gleichwertige Ausbildung von Jungen und Mädchen ein. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Pädagogin leitete sie auch die Deutsche Oberschule für Mädchen und später das Gymnasium an der Karlstraße. (Bild: Höhere Mädchenschule in der Neustadt)

Ella Kappenberg hat 1947 die Vokshochschule (VHS) Bremerhaven gegründet. Geboren in Halle, trat sie 1929 eine Stelle als Studienrätin am Bremerhavener Lyzeum an. Bis 1956 leitete sie sowohl die VHS als auch die Theodor-Storm-Mädchenschule. 40.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatte die VHS in ihrem letzten Semester als Leiterin.