Von Christina Kuhaupt (Fotos)

Die eisigen Temperaturen haben auch etwas Gutes: Die Bremer Semkenfahrt ist am Freitag eröffnet worden. Und Eislauf-Liebhaber zog es direkt ins Blockland, um auf der vereisten Fläche Kurven zu drehen.

Die Polizei Bremen musste sogar darauf hinweisen, dass nur begrenzte Parkmöglichkeiten vor Ort zur Verfügung stehen. Geparkt werden kann auf dem Parkplatz der ENO, auf dem Parkplatz des Stadtwaldsees und am Hochschulring. Die Polizei Bremen teilte außerdem mit, dass die Hemmstraße ab dem Hochschulring zum Freihalten der Rettungswege für den Individualverkehr gesperrt wurde. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Semkenfahrt zu erreichen: Die Buslinie 28 hält in der Nähe am Wetterungsweg.

Trotz schlechter Eisqualität wirkten die Eisläufer gut gelaunt. Hier gibt es Fotos von der Semkenfahrt.