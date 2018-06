Foto: FR





Wilfried Bomhoff begann 1969 als Arbeiter im Hol- und Bringdienst im LDW, er war quasi Laufbursche im Krankenhaus. „Bomi“, wie er bald von den Kollegen genannt wurde, machte den Job gut, wurde 1979 als Angestellter übernommen und Ende 1982 zum Leiter des Zentrallagers berufen. Das blieb er bis zum Eintritt in den Ruhestand 2008. In den Jahren nach der Klinikeröffnung gab es im Lager nur drei Mitarbeiter. Weil die angesichts des ständig steigenden Arbeitsanfalls am Rotieren waren, wurde eine zusätzliche halbe Stelle für das Lager genehmigt, die 1969 Bomhoff zugewiesen wurde. Die andere halbe Stelle musste der gelernte Maler als Hilfskraft in der Küche verbringen. „Langeweile kam nie auf“, sagt der 74-Jährige, der in Martfeld wohnt. Heute gibt es im Krankenhaus selbst nur noch ein kleines Lager, während die meisten Artikel – 2200 verschiedene – in einem Zentrallager im Güterverkehrszentrum in Seehausen für alle vier städtischen Krankenhäuser vorrätig gehalten werden.