Von Michael Rabba

Bald beginnt der Frühling und damit auch die Jahreszeit für Schmetterlinge im Bauch. Wer anbändeln möchte, braucht geeignete Umgebungen für Verabredungen. Romantisch sollen sie sein, aber auch nicht öde. Sie sollen eine gewisse Abwechslung und Stoff für Gespräche bieten. Und die Möglichkeit für gemeinsame Erkundungen und Erlebnisse.

In Bremen gibt es viele solcher Orte, die nicht nur im Frühling, sondern auch im Sommer, Herbst und Winter wunderbar geeignet sind für Flirts und Dating. Ganz zentral in der City, mitttendrin in der Club- und Kneipenszene oder mittenmang in der Natur. Unternehmen Sie in unserer Bildergalerie einen Streifzug durch das romantische Bremen.