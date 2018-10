Wir lieben Tiere! Und darum hat die Onlineredaktion des WESER-KURIER am Welthundetag auf Facebook nach Bildern von Hunden unserer Leser gefragt. Und die haben ordentlich abgeliefert. Viel Spaß mit den Fotos! (Wir mussten eine Auswahl treffen je nach dem ob ein Name dabei war und wie die Qualität der Bilder war. Wenn also Ihr Liebling nicht dabei ist, seien Sie nicht traurig. Gerne können Sie uns auch noch Bilder an onlineredaktion(at)weser-kurier.de schicken)