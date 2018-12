"Klassik trifft Pop" hieß es am ersten Adventssonntag in der ÖVB-Arena. Zum 25. Mal präsentierte sich die "Night of the Proms" mit einem musikalischen Showspektakel. Neben einem Sinfonieorchester mit Chor und Rockband sorgten Tim Bendzko, Milow oder Bryan Ferry für gute Stimmung.