Ein schaurig-schönes Partyvergnügen bot sich am Dienstag im Aladin-Tivoli-Komplex. In der Nacht zu Halloween hatte sich die Location in das "House of Horror verwandelt, in dem Hexen, Vampire, Zombies, blutrünstige Krankenschwestern und allerlei andere Wesen feierten. Ein düsterer, mit Spinnweben verhangener Tunnelgang führte direkt in die gruselig dekorierte Tanzhöhle.