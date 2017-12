Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Einsatz in Post-Filiale Bombenalarm in Vegesack - So verläuft der Einsatz

Am Samstagmorgen laufen Untersuchungen in der Postfiliale in Schönebeck, wo ein verdächtiges Paket entdeckt wurde. Deshalb wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt. Hier Bilder des Einsatzes vor Ort.