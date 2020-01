Wer schöne Autos zu schätzen weiß, ist an diesem Wochenende in den Messehallen an der Bremer Bürgerweide bestens versorgt: Dort hat am Freitag die Bremen Classic Motorshow begonnen. Zu sehen sind herausgeputze Oldtimer, Klassiker und verrückt umgebaute Fahrzeuge. Auch ausgewählte Vespas und schnelle, bunte Motorräder werden ausgestellt. Bis Sonntag werden in den zur Ausstellung rund 40.000 Besucher erwartet.

Wir haben unsere Facebook-Follower vorab dazu aufgerufen, uns Fotos ihrer ersten eigenen Autos zu schicken. Zu sehen sind sie in dieser Fotostrecke.