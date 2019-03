Die jährlich stattfindende Aufräumaktion "Bremen räumt auf" ist am Freitag mit dem "Tag der Kinder und Firmen" gestartet. An der Aktion nehmen zahlreiche Bremer Unternehmen, Schulen und Kindergärten teil. Sie endet an diesem Samstag, 30. März, mit dem "Tag der Erwachsenen und des Gewässers".

Knapp 18.000 Anmeldungen gingen bei den Veranstaltern ein. In dieser Fotostrecke sehen Sie die ersten Eindrücke vom Freitag.