Bei hochsommerlichen Temperaturen kamen am Dienstagabend wieder zahlreiche Skater auf Bremens Straßen. Bei der vorletzten Skate-Night in diesem Jahr starteten sie am Hansa-Carré auf die sportliche Strecke, die durch Hemelingen, Hastedt, in die Überseestadt und durch die Neustadt führte. Wir zeigen die Fotos!