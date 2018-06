Foto: FR / WK-Archiv





Nordmende war ein führender Hersteller von Fernsehern, Radios und Plattenspielern. Die Firma wurde 1923 in Dresden gegründet. Seit 1947 hatte das Unternehmen seinen Sitz unter dem Namen Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH in Bremen-Hemelingen - in den ehemaligen Hallen der Focke-Wulf-Flugzeugwerke an der Diedrich-Wilkens-Straße. 1977 wurde die Firma an den französischen Konzern Thomson-Brandt verkauft. Mitte der 80er Jahre stand der Bremer Werk vor dem Aus und überdauerte nur mit Krediten von Bremer Banken noch einige Jahre. Trotz der Rettungsversuche durch den Bremer Senat meldete das Unternehmen Ende der 1980er Jahre Insolvenz an.