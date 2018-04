Foto: Michael Rabba





Brunnen an der Stadtwaage (um 1600)

Wir beginnen unseren Spaziergang zu den Brunnen in Bremen und damit in die Bremer Historie in der Innenstadt - am Brunnen an der Stadtwaage. Der befindet sich an der nördlichen Ecke des Gebäudes aus dem 16. Jahrhundert und entstand um das Jahr 1600. Der Künstler ist unbekannt.

1600 war das Haus Seefahrt bereits 55 Jahre alt. Ebenso lange gab es damit auch die Schaffermahlzeit.