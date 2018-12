Weihnachten ist eine Zeit des Zaubers – früher, wie heute. In dieser Bildergalerie reisen wir mit Ihnen zurück ins 20. Jahrhundert, zeigen historische Bilder aus dem Viertel, der Innenstadt und dem Wohnzimmer einiger Leser.

Haben Sie auch noch weihnachtliche Bilder aus Ihrer Kindheit in Bremen? Dann schreiben Sie uns gerne eine Email an onlineredaktion(at)weser-kurier.de. Wir ergänzen Ihre Aufnahmen dann in dieser Fotostrecke.