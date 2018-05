1 / 52 Foto: Michael Rabba



Der Riensberger Friedhof entstand in den Jahren 1872 bis 1875 im Zuge einer Neuordnung des bremischen Bestattungswesens. Die Ausschreibung zur Gestaltung des Friedhofes im Sinne eines Landschaftsparks gewann der Landschaftsgärtner Carl Jancke aus Aachen.

Der Friedhof wurde auf rund 20 Hektar angekauftem Grund und Boden vom Gut Riensberg der Familie von Post angelegt. Das Foto zeigt das Haus Riensberg.

Eröffnet wurde der Friedhof am 1. Mai 1875.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Friedhof auf rund 29 Hektar erweitert.

In den Jahren 1903 bis 1906 wurde das Krematorium nach Entwürfen des Bremer Architekten Heinrich W. Behrens errichtet.

Seit 2002 ist in dem neoklassizistischen Gebäude das Kolumbarium untergebracht, eine Ruhestätte für Urnen.

Aktuell gibt es auf dem Riensberger Friedhof rund 18.000 Gräber. Der Friedhof steht seit 2011 unter Denkmalschutz. Das Foto zeigt die Kapelle.

Auf dem Riensberger Friedhof sind sehr viele bekannte Persönlichkeiten bestattet. Folgen Sie uns auf unserem Spaziergang zu einigen dieser Grabstätten.

Grabstätte von Alfred Walter von Heymel (1878-1914) Der Schriftsteller, Kunstsammler und Mäzen gründete 1899 die Zeitschrift "Die Insel", aus der der Insel-Verlag hervorgegangen ist. Alfred Walter von Heymel war Mitglied im Vorstand des Bremer Kunstvereins.

Alfred Walter von Heymel verstarb am 26. November 1914 im Alter von 36 Jahren. Zunächst wurde er in Berlin beerdigt, dann aber wurden seine sterblichen Überreste nach Bremen überführt. Das Grabmal besteht aus Muschelkalk und wurde vom Bildhauer Fritz Behn gestaltet.

Grabstätte von Johann Smidt (1773-1857) Johann Smidt wurde am 5. November 1773 in Bremen geboren. Der Sohn eines Pastors gilt als Bremens herausragender Staatsmann im 19. Jahrhundert. Smidt wurde 1821 Bremer Bürgermeister. Ausgenommen in der Zeit der bürgerlichen Revolution von 1849 bis 1852 hatte er dieses Amt bis zu seinem Tode inne.

Johann Smidt ist Gründer von Bremerhaven im Jahr 1827. Er wurde zunächst auf dem Herdentorsfriedhof beerdigt. 1889 wurde sein Grab auf den Riensberger Friedhof überführt. Sein Grabmal besteht aus Obernkirchener Sandstein. Die 1952 eingeweihte neue Brücke über die Weser von der Alt- zur Neustadt trägt den Namen des früheren Bürgermeisters Smidt.

Grabstätte von Wilhelm Kaisen (1887-1979) Wilhelm Kaisen, geboren am 22. Mai 1887 in Hamburg, gilt als einer der bedeutendsten Bürgermeister in der Geschichte Bremens.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges beriefen die Besatzungsbehörden den Sozialdemokrat Kaisen am 1. August 1945 zum Präsidenten des Bremer Senats und Bürgermeister. Das blieb er dann fast 20 Jahre. Beliebt war Kaisen für seine unbürokratische Vorgehensweise beim Wiederaufbau der Stadt und seine im Wortsinne Bodenständigkeit als Borgfelder Landwirt. Kaisen starb am 19. Dezember 1979 im Alter von 92 Jahren. In Bremen trägt die 1960 eingeweihte neue Große Weserbrücke den Namen des Alt-Bürgermeisters Kaisen.

Grabstätte von Marga Berck (1875-1970) Die am 4. November 1875 in Bremen geborene Magdalene Pauli wurde als Autorin des Briefromans „Sommer in Lesmona“ unter dem Pseudonym Marga Berck berühmt.

Die Tochter des Bremer Kaufmanns Karl Theodor Melchers lebte im Sommer mit ihren Eltern im Haus Lesmona in St. Magnus. In dem 1951 erschienenen Buch „Sommer in Lesmona“ beschreibt sie anhand eines Briefwechsels von 1893 bis 1896 mit ihrer Cousine die Geschichte ihrer unerfüllten Liebe zu dem Deutsch-Engländer Gustav Rösing.

Magdalene Pauli heiratete 1896 Gustav Pauli. Der am 2. Februar 1866 in Bremen geborene Gustav Pauli war ein Kunsthistoriker und seit 1905 Direktor der Bremer und danach ab 1914 der Hamburger Kunsthalle. Der Sohn des Bremer Bürgermeisters und Senators Alfred Pauli starb 1938. Magda starb am 5. August 1970 in Hamburg. Im Familiengrab der Paulis auf dem Riensberger Friedhof sind sie vereint.

Grabstätte von Rudolf Alexander Schröder (1878-1962) Der am 26. Januar 1878 als Sohn einer Kaufmannsfamilie in Bremen geborene Rudolf Alexander Schröder war ein Architekt und Lyriker.

Rudolf Alexander Schröder verließ Bremen 1935 und siedelte um ins oberbayerische Bergen. Von 1946 bis 1950 leitete er von dort aus die Bremer Kunsthalle. Der Bremer Kunstverein ernannte ihn danach zum Ehrenvorsitzenden. Bremen machte Schröder zum Ehrenbürger und benannte einen Literaturpreis nach ihm. Schröder starb am 22. August 1962 in Bad Wiessee und ist im Familiengrab auf dem Riensberger Friedhof beigesetzt.

Grabstätte von Harry Frommermann / Harry Frohman (1906-1975) Der am 12. Oktober 1906 in Berlin geborene Sänger war Gründer, Arrangeur und Tenor der Berliner Comedian Harmonists. Das Vokalensemble wurde 1927 in dessen Wohnung in Berlin ins Leben gerufen. Die Gruppe bestand bis 1935. Harry Frommermann sowie zwei weitere jüdische Mitglieder des Ensembles wanderten nach Wien aus und gaben als „Comedy Harmonists“ weiter Konzerte. In New York wurden sie im Dezember 1941 vom Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg überrascht. Frommermann war in der US-Armee als Entertainer tätig und wurde Staatsbürger der USA - wobei er seinen Namen änderte in Frohman.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er in Berlin, der Schweiz und wieder in New York. 1962 kehrte er nach Berlin zurück. Frohman starb 1975 mit 69 Jahren in Bremen. Sein Grabstein liegt am Rande des Grabes, in dem seine Lebensgefährtin Erika von Späth bestattet ist.

Grabstätte von Franz Schütte (1836-1911) Der am 21. November 1836 in Bremen geborene Franz Schütte war ein Kaufmann und Mäzen der Stadt Bremen. Er leitete mit seinem jüngeren Bruder Carl das väterliche Handelshaus, das zunächst Tabak, dann auch Erdöl aus den USA vermarktete. 1890 gründeten die Brüder Schütte mit dem Spediteur Wilhelm Anton Riedemann und der Standard Oil Company des Rockefeller-Konzerns die Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft – die spätere Esso AG.

Franz Schütte machte Bremen damit zum bedeutendsten Platz des deutschen Petroleumhandels. Mit den Gewinnen beteiligte sich Schütte 1893 führend an der Gründung der „Bremer Vulkan, Schiffbau & Maschinenfabrik AG“. Schütte war unter anderem Vorsitzender des Bremer Bürgerparkvereins und Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Als Mäzen unterstützte er finanziell unter anderem die Anlage des Stadtwaldes und des Botanischen Gartens sowie die Sanierung des St. Petri-Doms Ende der 1880er-Jahre mit der Neugestaltung der Türme. Schütte, nach dem eine Allee in Oberneuland benannt ist, starb am 11. Februar 1911 in Bremen. Die Grabstätte ziert die Figur eines Laute spielenden Engels.

Grabstätte von Karl Carstens (1914-1992) Der am 14. Dezember 1914 in Bremen geborene Karl Walter Claus Carstens war von 1976 bis 1979 Präsident des Deutschen Bundestages und von 1979 bis 1984 der fünfte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.

Karl Carstens starb am 30. Mai 1992 in seinem Wohnort Meckenheim bei Bonn. Auch nach Carstens wurde in Bremen eine Brücke benannt – das den Stadtwerder überspannende Bauwerk wird im Volksmund allerdings Erdbeerbrücke genannt in Erinnerung an frühere Erdbeerfelder in Habenhausen.

Grabstätte von Martin Donandt (1852-1937) Am 18. Januar 1852 geboren, war Martin Donandt ab 1877 als Rechtsanwalt und später als Richter in Bremen und Bremerhaven tätig. 1891 wurde er Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, 1898 zum Senator auf Lebenszeit gewählt. Die Finanzen waren sein Tätigkeitsgebiet.

Nach dem Ende der Bremer Räterepublik wurde Martin Donandt Mitte 1920 nach der neuen Verfassung Bremens in den Senat gewählt und war Präsident des Senats und Bremer Bürgermeister. Die Nationalsozialisten verdrängten ihn 1933 aus diesem Amt. Vier Jahre später, am 23. Januar 1937, starb Martin Donandt. In Bremerhaven ist ein Platz nach ihm benannt. 1885 heiratete Martin Donandt in Bremen Ida Zimmermann, eine Tochter des Reichsbankdirektors Rudolf Carl Wilhelm Zimmermann in Berlin, die drei Jahre vor ihrem Mann verstarb.

Grabstätte von Eberhard Gildemeister (1897-1978) Der am 19. Juli 1897 in Bremen als vierter Sohn des Architekten Eduard Gildemeister geborene Eberhard Gildemeister trat nach dem Ersten Weltkrieg in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters und wurde Architekt.

Nach den Plänen von Eberhard Gildemeister wurden in Bremen zahlreiche Wohnhäuser sowie Ende der 1920er-Jahre das heutige Haus des Reichs, seit 1945 Sitz des Bremer Finanzsenators, errichtet. Gildemeister entwarf auch eine Werkssiedlung für die Bremer Rolandmühle. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er seine Tätigkeit als Architekt fortsetzen. Eberhard Gildemeister starb am 3. Juni 1978 und ist im Familiengrab auf dem Riensberger Friedhof beigesetzt.

Grabstätte von Ottilie Hoffmann (1835-1925) Die am 14. Juli 1835 in Bremen geborene Ottilie Hoffmann gründete 1900 in Bremen den Deutschen Bund abstinenter Frauen, später umbenannt in Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur. In Bremen wurden ab 1900 zudem alkoholfreie Speiselokale eingerichtet, die ihren Namen trugen. Das letzte Ottilie-Hoffmann-Haus schloss erst in den 1970er-Jahren.

Ottilie Hoffmann starb am 20. Dezember 1925. "Wirket, solange es Tag ist", ist auf ihrem Grabstein zu lesen. In dem Grab bestattet sind zudem ihre Mitarbeiterinnen Marie Meyer und Emiliy von Hausen.

Mausoleum von Lüder Rutenberg (1816-1890) Auf einer kleinen Halbinsel am Rande des Friedhof-Sees und unweit des Kolumbariums befindet sich eine der eindrucksvollsten Grabstätten auf dem Riensberger Friedhof – das Rutenberg-Mausoleum.

Errichtet wurde es von Lüder Rutenberg für seinen Sohn Diederich Christian, einem Arzt und Naturforscher, der im Alter von 28 Jahren auf Madagaskar ermordet wurde.

Lüder Rutenberg, geboren am 8. Februar 1816, erlangte als Baumeister der dritten Generation und Industrieller eine besondere Bedeutung für Bremen. Rutenberg-Bauten sind unter anderem die 1894 eingeweihte Bremer Kunsthalle sowie zahlreiche Wohngebäude, insbesondere Reihenhäuser vom Typ Bremer Haus.

1873 war Lüder Rutenberg zudem Mitbegründer der Kaiserbrauerei Beck & Co. Im Mausoleum sind auch Nachfahren der drei Töchter Lüder Rutenbergs beigesetzt.

Grabstätte der Familie Christian Heinrich Wätjen (1813-1887) Der am 30. Januar 1813 in Bremen geborene Christian Heinrich Wätjen war ein Reeder und Kaufmann. 1837 trat er in die von seinem Vater Diedrich Heinrich Wätjen (1785-1858) gegründete Reederei ein, die damals Tabak aus Übersee importierte.

In Bremen-Blumenthal errichtete Diedrich Heinrich Wätjen 1830 einen Familien-Landsitz, Wätjens „Schloss“, inmitten von Wätjens Park, den die Stadt Bremen Ende der 1990er-Jahre kaufte und wieder der Öffentlichkeit zugänglich machte. Der Park steht heute unter Denkmalschutz.

Die Grabstätte mit der Büste von Christian Heinrich Wätjen besteht aus Granit und Bronze und wurde nach den Plänen des Architekten Heinrich Müller erstellt.

Grabstätte von Arthur Fitger (1840-1909) Arthur Heinrich Wilhelm Fitger wurde am 4. Oktober 1840 in Delmenhorst als Sohn eines Postmeisters und Hoteliers geboren. Fitger machte sich in Bremen als Maler und Dichter einen Namen.

Arthur Fitger galt als „Bremer Malerfürst“, prägten seine kolossalen Wandgemälde doch viele Jahrzehnte lang das Bremer Stadtbild. Sein erster großer Erfolg als Maler war 1869 die Ausschmückung der Neuen Börse. Fitger malte meist historische Motive. Zahlreiche Fitger-Gemälde sind bis heute erhalten, etwa im Ratskeller und Dom. Fitger war auch Dramatiker, hatte vor allem mit dem Drama „Die Hexe“ 1876 Erfolg.

Als Kunstkritiker schrieb Arthur Fitger Rezensionen in der „Weser-Zeitung“. Geradezu legendär wurde seine Kritik am Werk der jungen Paula Becker, der späteren Paula-Modersohn-Becker. Als diese 1899 in der Kunsthalle erstmals Gemälde ausstellte, schrieb Fitger von „unqualificierbaren Leistungen“. Der „Wortschatz der reinlichen Sprache“ reiche nicht aus, um die Arbeiten Beckers zu beschreiben, so Fitger weiter.

Fitger starb am 28. Juni 1909. Die Bronze-Skulptur auf dem vom Bildhauer August Sommer gestalteten Grabmal stellt einen schlummernden Engel mit Tierkörper dar, der eine Lyra hält.

Grabstätte von Johann Höpken (1801-1877) Die imposante Grabstelle des am 10. Oktober 1801 in Bremen geborenen Kaufmanns, Reeders und Bürgerschaftmitglieds Johann Höpken liegt unweit des Eingangsbereiches des Friedhofes rund um die Kapelle auf einem künstlich angelegten Hügel.

Der am 26. Juli 1877 in Bremen verstorbene Höpken vermachte der Stadt Bremen 1500 Reichstaler zur Errichtung eines „steinernen Säulenhauses“ über seinem Grab mit der Statue „Die Hoffnung“. Der Entwurf stammt von dem Architekten Emil Böttcher.

Johann Höpken stiftete zudem 1873 den Park Höpkens Ruh, den er mit einem Bruder aus einem 1859 in Oberneuland erworbenen Landgut entwickelt hatte. Der Architekt Heinrich Müller verwendete 1878 für den Niemitz-Brunnen im Bürgerpark eine ähnliche Gestaltung wie beim Höpken-Grabmal. Stichwort Brunnen: Hier legen wir Ihnen eine weitere Fotostrecke über Bremer Wasserspender und deren Geschichte sowie historische Ereignisse rund um die Aufstellung der Brunnen an Herz.

Grabstätte von Hans Koschnick (1929-2016) Ganz schlicht ist die Grabstätte des früheren Bremer Bürgermeisters Hans Koschnick gehalten. Der am 2. April 1929 in Gröpelingen geborene Hans Koschnick zog 1955 für die SPD in die Bremische Bürgerschaft ein, wirkte von 1963 bis 1967 als Senator für Inneres, dann von 1967 bis 1985 als Bürgermeister und Präsident des Senats. In seine Zeit als Regierungschef fielen unter anderem die Bremer Straßenbahnunruhen 1968 (eine Fotostrecke dazu gibt es hier) und die Schließung der Werft AG Weser 1983 (an dieses und weitere Ereignisse in den 1980er-Jahren in Bremen erinnert eine weitere Fotostrecke).

Von 1975 bis 1979 war Hans Koschnick stellvertretender SPD-Vorsitzender. Er machte sich unter anderem verdient um die Beziehungen zu Polen. 1976 unterzeichnete er die Partnerschaft Bremens mit Danzig und damit die erste westdeutsch-polnische Städtepartnerschaft. Von 1987 bis 1994 war Koschnick Mitglied des Deutschen Bundestages. Weltbekannt wurde er als EU-Administrator von 1994 bis 1996 in der Stadt Mostar in Bosnien-Herzegowina. Hans Koschnick starb am 21. April 2016 in Bremen.

Grabstätte von Heinrich Wilhelm Matthias Olbers (1758-1840) Das Grab des am 11. Oktober 1758 in Arbergen als Sohn eines Pastors geborenen Heinrich Wilhelm Matthias Olbers befindet sich direkt an der Kapelle des Friedhofes. Olbers war ein Astronom und Arzt. Besonders widmete er sich der Erforschung von Kometen und entwickelte eine Methode zur Berechnung von Kometenbahnen.

Heinrich Wilhelm Matthias Olbers war Mitbegründer der Astronomischen Gesellschaft 1800 in der Sternwarte Lilienthal und entdeckte zwei Asteroiden. 1923 formulierte er das Olberssche Paradoxon, nach dem es eigentlich nachts nicht dunkel werden dürfte, wenn das Universum unendlich ist. Denn die in einem unendlichen Universum auch unendlich hohe Zahl an Sternen müsste den Himmel auch nachts hell erleuchten.

Olbers starb am 2. März 1840. So schlicht sein Grabstein auf dem Riensberger Friedhof ist, so unübersehbar ist das 1850 enthüllte Olbers-Denkmal in den Wallanlagen. Die 1920 gegründete Olbers-Gesellschaft betreibt heute eine Sternwarte und ein Planetarium in Bremen. Auch ein Mondkrater trägt seinen Namen.