1 / 10 Foto: CDU Bremen



Frank Imhoff (CDU) ist nicht nur Präsident der Bremischen Bürgerschaft und Fraktionssprecher für Umwelt und Landwirtschaft, sondern seit 1996 auch als selbstständiger Landwirt tätig. Bei der Diskussion müssten "Belange des Tier-, Pflanzen- und Naturschutzes ebenso berücksichtigt werden, wie die wirtschaftliche Situation der bäuerlichen Erzeugerbetriebe“, sagt Imhoff. „Eine Mehrwertsteuererhöhung halten wir nicht für den geeigneten Weg, da die Steuermehreinnahmen weder zweckgebunden für den Tier- und Naturschutz eingesetzt werden können, noch den bäuerlichen Betrieben nutzen.“

1 / 10 Foto: SPD Bremen



Janina Brünjes (SPD) ist Abgeordnete in der Bremischen Bürgerschaft und designierte Sprecherin für Tierschutz. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch würde nur noch mehr Unordnung in die Besteuerung von Lebensmitteln bringen, sagt Brünjes: „Eine Lösung im ökologischen und tierwohlorientierten Sinne gelingt nicht durch eine pauschale Erhöhung der Steuer auf Fleisch, sondern dadurch, dass nur noch solche Landwirtschaftsbetriebe von Fördermaßnahmen profitieren, die Ökologie- und Tierschutzkriterien erfüllen. Dies hätte zur Folge, dass ökologisches Fleisch günstiger wird und dass auch Familien bzw. Personen mit geringeren Einkommen es sich leisten können.“

1 / 10 Foto: Verbraucherzentrale Bremen



Auch Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen sieht in einer Erhöhung der Mehrwertsteuer keine ideale Lösung und fordert stattdessen ein staatliches Tierwohllabel: „Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch geht nicht unbedingt mit einem höheren Tierschutzstandard einher. Alleinig Verbraucherinnen und Verbraucher würden die Mehrkosten tragen. Verbraucherinnen und Verbraucher, die Fleisch aus tierfreundlichere Haltungsbedingungen kaufen wollen, benötigen eine einfache und verständliche Kennzeichnung der Produkte. Die Priorität sollte daher sein, nun endlich das staatliche Tierwohllabel auf den Weg zu bringen.“

1 / 10 Foto: Elisa Meyer / Grüne



Philipp Bruck ist Sprecher für Klima-, Energie- und Tierpolitik in der Fraktion der Grünen in der Bremischen Bürgerschaft. Er kritisiert die Agrar-Subventionen und fordert eine CO2-Bepreisung von Tierprodukten: "Der neuste IPCC-Bericht zeigt, dass die Klimaziele ohne mehr pflanzliche Ernährung und deutlich weniger Tierprodukte nicht zu erreichen sind", sagt Bruck. "Politik kann und muss hier tätig werden. Durch Angebote, wie zum Beispiel mehr vegane Alternativen und weniger Fleisch in öffentlichen Mensen, wie wir es in Bremen im Koalitionsvertrag verankert haben. Oder durch das Streichen von Subventionen. Dazu gehört auch der reduzierte Mehrwertsteuersatz für Fleisch und andere Tierprodukte. Es ist absurd, dass zum Beispiel Hafermilch 19 Prozent Mehrwertsteuer kostet und Kuhmilch 7 Prozent."

1 / 10 Foto: Frank Scheffka / Linke



Tim Ruland ist Pressesprecher der Linke-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft: „Die Erhöhung der Mehrwertsteuer von Fleisch ist keine geeignete Maßnahme, um die Tierhaltung in den landwirtschaftlichen Betrieben zu verbessern oder den klimaschädlichen Verzehr von Fleisch zu reduzieren. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer würde sozial benachteiligte Menschen mit geringem Einkommen stärker belasten. Zusätzlich würde das Fleisch aus biologischer Haltung proportional teurer werden als Fleisch aus konventioneller Haltung. Der Tierschutz muss vom Staat durch klare Richtlinien und gezielte Förderpolitik durchgesetzt werden. Dafür können die bereits jetzt schon gezahlten Subventionen an die landwirtschaftlichen Betriebe genutzt werden, damit diese zu einer tiergerechteren Haltung wechseln."

1 / 10 Foto: Fr



Ullrich Vey vom Biolandhof Blumenthal-Vey spricht sich für besseren Tier- und Klimaschutz aus, erkennt in einer Erhöhung der Mehrwertsteuer aber keine geeignete Maßnahme: "Eine generelle Erhöhung bestraft die Bauern und deren Kunden, die jetzt schon klima- und tiergerecht wirtschaften – unter anderem die 21 Prozent Biolandwirtschaftsbetriebe in der Biostadt Bremen. Die Kuh ist kein Klimakiller, wenn sie artgerecht als Raufutterfresser gehalten und gefüttert wird. Bremen braucht dringend eine Weideprämie", sagt Vey. Dazu müsste der Humusaufbau durch Tierhaltung auf der Weide gefördert werden. Zudem sollten die Pflanzen-Wurzel-Netzwerke im Erdreich erhalten werden, da diese als Kohlenstoffspeicher dienten und zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit beitrügen, sagt Vey.

1 / 10 Foto: Frank Thomas Koch



Thomas Jürgewitz, Fraktionsvorsitzender der AfD, schreibt: "Manches Politikerhirn leidet scheinbar an den Spätfolgen der BSE-Krise! Steuererhöhungshype zum Schutz vor einer angeblichen Klimakatastrophe, jetzt eine Fleischsteuer! Die rot-grüne Verbotsgesellschaft nimmt wieder volle Fahrt auf! Dabei sind die Politker verantwortlich für das Wohl der Tiere, sie machen die Gesetze dazu! Und verantwortlich sind auch die steuersubventionierten Landwirte. Ersteren geht es um Klima-Populismus, Letzteren um Gewinnmaximierung. Tatsächlich ist eine bessere Qualität gerade für deutsche landwirtschaftliche Produkte notwendig! Dann würde der Verbraucher auch angemessene Preise zahlen – und bei Qualität nicht vor allem auf ausländische Produkte zugreifen!"

1 / 10 Foto: FDP Bremen



Thore Schäck ist finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft. Er fordert, die aktuelle Gestaltung der Mehrwertsteuer grundsätzlich zu überdenken: "Eine höhere Steuer auf Fleisch trägt weder zum Tierwohl noch zum Klimaschutz bei. Sie macht das Fleisch einfach nur teurer und belastet die Menschen. Es ist naiv zu glauben, dass die Mehreinnahmen durch eine höhere Steuer für das Wohl der Tiere eingesetzt werden. Im Gegenteil – wie so oft, wird das Geld wahrscheinlich einfach im Bundeshaushalt untergehen. Anstatt noch eine Sonderlösung zu schaffen, sollten wir das Modell der Mehrwertsteuer mit seinen zahlreichen, oft nicht nachvollziehbaren Ermäßigungen grundsätzlich überprüfen und neu aufstellen. Für mehr Tierwohl fordern wir, dass europäische Standards zur Tierhaltung endlich konsequent umgesetzt werden und setzen uns darüber hinaus für eine Aufklärungsinitiative für bewussten Konsum ein.“