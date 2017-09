Von Ina Schulze

Die Bremer Straßenbahnlinie 6 legt durchschnittlich 10,39 Kilometer auf ihrer Route zwischen Horn-Lehe und der "Airportstadt" zurück. Damit ist sie nur unwesentlich länger als die kürzeste Strecke, der Linie 8. Warum sprechen wir von durchschnittlich? Hin- und Rückweg weichen geringfügig voneinander ab. Insgesamt 25 Haltestellen steuert diese Straßenbahn der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) an. Aber was steckt eigentlich hinter den Haltestellen-Namen? Woher kommt der Name oder wer war die Person, nach der sie benannt ist? Ein Überblick.