Foto: Jochen Stoss





Bei allem Fortschritt lebten auch in den 1960er-Jahren manche Bremer in prekären Verhältnissen. "Schlichtwohnungsbau" oder "Elendsquartier" - es kursierten verschiedene Bezeichnungen für die Barackenwelt in der Farger Lagerstraße. Fließendes Wasser gab es in den kleinen Zimmern nicht, weil "solche Mieter zur Demontage von Installationen neigen", schrieb der WESER-KURIER am 16. Oktober 1968.