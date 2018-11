Wer entspannt in das Jahr 2018 starten möchte, muss dafür nur drei Urlaubstage aufwenden. Neujahr liegt dieses Mal auf einem Dienstag. Um die ganze Woche frei zu bekommen, müssen manche Arbeitnehmer vielleicht sogar nur einen weiteren halben Tag nehmen, denn Silvester wird häufig nur als halber Arbeitstag gezählt.

Den 1. Mai haben wir bereits erklärt, aber der sogenannte Wonnemonat bietet sogar noch eine weitere Möglichkeit: Am 30. Mai ist Himmelfahrt - vielen auch besser bekannt als Vatertag. Vier Urlaubstage bedeuten in dieser Zeit eine komplette Woche ohne Arbeit.

1 / 8