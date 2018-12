Foto: fr





Film-Tipp: "Shape of Water - das Flüstern des Wassers"

Das schönste Märchen des Jahres ist eine spannende, poetische und zutiefst humanistische Geschichte. Es handelt von der stummen Putzfrau Eliza, die Anfang der 1960er-Jahre in einem geheimen Labor des US-Militärs arbeitet. Eines Tages wird dort eine Kreatur, halb Fisch, halb Mensch, angeliefert. Eliza freundet sich mit dem Wesen an, rettet es gemeinsam mit ihrem schwulen Nachbarn und ihrer schwarzen Freundin – der Beginn einer bezaubernden Liebesgeschichte. "The Shape of Water" ist der erste Fantasystreifen in der Geschichte des Oscars, der als bester Film ausgezeichnet wurde.