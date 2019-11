Ob unter der Circuskuppel, im Handstand oder auf dem Einrad - bei der Vorpremiere im Circus Roncalli begeisterten die Artisten am Mittwochnachmittag in einer zweieinhalbstündigen Show die Besucher in Bremen.

Für Aufsehen sorgten vor allem die Heldinnen der Lüfte. Gleich mehrere Artistinnen wirbelten kunstvoll durch die Luft und sorgten bei den Besuchern für Begeisterungsstürme.