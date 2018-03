Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Konzert in Bremen am Sonntag Damals und heute: So hat sich die Kelly Family verändert

Von Ina Schulze

Seit ihrem Welterfolg in den 1990er Jahren sind die Mitglieder der Kelly Family nicht nur älter geworden, sondern es hat sich auch viel verändert. Statt neun Mitgliedern treten nur noch sechs der alten Besetzung auf und auch Bremen blieben die Kellys immer wieder treu. Am Sonntag treten sie in der ausverkauften ÖVB-Arena auf.