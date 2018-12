Foto: Christina Kuhaupt





Platz 9: Helene Fischer Bremen

Gleich zu Jahresbeginn brach in Bremen das Schlagerfieber aus: Helene Fischer lockte an gleich zwei Tagen 18.000 Besucher in die ÖVB-Arena. Den Fans wurde einiges geboten: Neben ihren größten Hits und Tanzeinlagen schwebte die Schlagersängerin an einem Seil durch die Arena und zeigte Darbietungen mit den Artisten des Cirque du Soleil.