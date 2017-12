Von Ina Schulze

Was interessiert die Google-Nutzer speziell im Jahr 2017? Laut der Suchtrends verbuchen die Begriffe "WM-Auslosung" und "Bundestagswahl" den höchsten Anstieg. Doch interessierte das auch die Bremer? Bestimmt. Aber in Bremen haben Internetnutzer in diesem Jahr häufig nach Freizeitangeboten und Festen gesucht. Sehen Sie hier die Liste der zehn Suchanfragen mit dem höchsten Klick-Zuwachs.