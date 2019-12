Foto: Carmen Jaspersen/dpa





Platz 8: Miri Bremen

Für Aufsehen sorgte im Juli die Abschiebung des Bremer Clan-Chefs Ibrahim Miri in den Libanon. Vier Monate später war Miri plötzlich zurück in Deutschland. Er reiste illegal in die Bundesrepublik ein. Miri wurde wieder in Abschiebehaft genommen, nachdem er sich selbst bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hatte, da er ohne Papiere eingereist war. Am 23. November schoben ihn die deutschen Behörden erneut in den Libanon ab. Die Historie des Falles zeichnen wir in einer Bildergalerie nach.