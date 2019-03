Wo gibt es das leckerste Rollo in Bremen? Welche Lokale und Imbisse haben diese Spezialität perfektioniert? Die gute Nachricht ist: In Bremen gibt es zahlreiche Rollo-Restaurationen, die auch ganz besondere Kreationen anbieten. Zum Beispiel das "Rollo Arabic", das "Döner-Rollo" und das Rollo mit Knipp. Das Rollo in seiner ursprünglichen Art besteht aus Falafel, Salat, Krautsalat, Tomaten, Käse und einer sämigen Hummus-Soße.

Das Rollo ist übrigens eine höchst bremische Spezialität und gehört mittlerweile zur Hansestadt wie Kohl und Pinkel. Der Deutsch-Iraner Hossain Saravi, der 1981 einen Dönerimbiss am Sielwall eröffnete, kreierte den ersten Rollo der Welt. Er experimentierte mit Saucenmischungen, die an Rezepte aus Fernost, der arabischen Welt und Lateinamerika angelehnt waren. Angeblich wurden Bremer Rollos schon in Berlin, Frankfurt und Stuttgart gesichtet.

Rollo und Roland können also in einem Atemzug genannt werden. In dieser Bildergalerie haben wir die "rolligen" Empfehlungen unserer Leserinnen und Leser zusammengetragen. Viel Vergnügen beim Ansehen - und schon mal guten Appetit.