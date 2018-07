Die Deutschen Meisterschaften im Rollkunstlaufen fingen am Mittwoch, den 18. Juli, an und gehen noch bis Sonnabend. 13 Rollkunstläufer und Rolltänzer sind dieses Jahr auch von dem Bremer Eis- und Rollsportverein Bürgerweide e.V. (ERB) mit dabei, einige von ihnen treten in mehr als nur einer Kategorie an. Der Veranstalter, der Eis- und Rollsport Club (ERC) Bremerhaven, hat auch viele junge Talente aus seinem Verein mit dabei.

Hier ein paar Eindrücke von den Wettkämpfen, die in der Stadthalle Bremerhaven stattfinden.

Mehr zu den Meisterschaften auf: http://rollkunstlauf-dm.de/