Eine lange Steinmauer und viel Farbe: Der erste Tag des Farbflut-Festivals in Lemwerder ist bunt und künstlerisch verlaufen. Auf abgeteilten Flächen konnten sich Künstler verwirklichen und zauberten mit Schablonen oder freihändig wahre Kunstwerke auf die Mauer. Als kleine Ausstellung ist die Wand auch weiterhin zu bewundern. Auf dem Berg mit Blick auf die Weser bieten noch bis Sonntag Schausteller Leckereien und Gertränke an. Das Rahmenprogramm finden Sie in diesem Artikel.