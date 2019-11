Foto: Christina Kuhaupt





Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa - Kristina Vogt (Linke)

So einige schlechte Nachrichten hatte der Standort Bremen seit dem Start von Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) bereits zu verdauen – was natürlich nicht der Linken-Politikerin anzulasten ist. Aber es hat den Takt angegeben für ihre Amtszeit. Erst kündigte das Stahlwerk von Arcelor-Mittal Kurzarbeit an, dann wurden die Schließung des Bosch-Werks in Bremen und der empfindliche Stellenabbau bei Thyssen-Krupp bekannt.

Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich zuletzt spürbar eingetrübt, bedingt durch den derzeitigen konjunkturellen Abschwung. Vogt, bekannt für ihre undogmatische Haltung, hat ihre ersten konkreten politischen Intiativen eher kleinteilig angelegt; etwa rief sie einen neuen "Digitalisierungs-Lotsen" zur Unterstützung des Mittelstands ins Leben. Ihr Vorstoß zur Erhöhung des Landesmindestlohns verpuffte weitgehend. Anerkannt wird in der bremischen Wirtschaft ihr Bemühen, sich für die wichtigen Branchen einzusetzen.

So reiste die Senatorin im Oktober für einige Tage nach Washington zum International Astronautical Congress, einem der wichtigsten Treffen der Raumfahrtindustrie, das für Unternehmen wie Airbus und OHB zu den Pflichtterminen gehört. Geht es um die derzeitige Krise der Automobilzulieferer oder die Zukunft der europäischen und der deutschen Stahlproduktion, dürfte der Einfluss der Politikerin allerdings weiterhin begrenzt bleiben. Da werden die Entscheidungen an anderer Stelle getroffen – in Brüssel, in Stuttgart oder ganz woanders. (Philipp Jaklin)