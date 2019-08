1 / 17 Foto: Frank Thomas Koch



Geboren wird Andreas Bovenschulte am 11. August in Hildesheim. In seiner Jugend habe er Rockstar werden wollen, erzählt er später. Daraus ist bekanntlich nichts geworden – trotzdem greift er laut eigener Aussage noch heute hin und wieder zur Gitarre.

Noch als Schüler tritt Bovenschulte im Jahr 1984 in die SPD ein – kurz vor seinem Abitur am Gymnasium in Sarstedt. Seitdem ist er durchgehend politisch aktiv gewesen: zunächst noch bei den Jusos, später im AStA und im Ortsverein der Sozialdemokraten.

Nach seinem Abitur entscheidet sich Bovenschulte gegen den Wehrdienst und leistet in den Jahren 1985 und 1986 stattdessen seinen Zivildienst als Rettungssanitäter bei den Johannitern in Gronau (Leine) ab.

Mit Anfang 20 geht es für Bovenschulte in die weite Welt – oder zumindest über den Ärmelkanal bis nach England. Dort arbeitet er von 1986 bis 1987 beim Richmond Fellowship in London als Sozialarbeiter in Ausbildung. Das Richmond Fellowship ist eine gemeinnützige Organisation, die psychisch erkrankte Menschen bei der Genesung und bei der Reintegration in den Alltag unterstützt.

Bremer wird Bovenschulte erstmals 1987. In diesem Jahr beginnt er sein Studium an der Universität Bremen und legt 1994 das erste Staatsexamen in Rechtswissenschaften ab.

Im Anschluss bleibt Bovenschulte der Uni treu und ist ab 1995 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich öffentliches Recht tätig. 1998 promoviert er zum Dr. jur. In seiner Arbeit beschäftigt er sich mit einem kommunalrechtlichen Thema. Titel seiner Promotion: "Gemeindeverbände als Organisationsformen kommunaler Selbstverwaltung".

Zwischen 1998 und 1999 leistet der Mittzwanziger sein Referendariat beim Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen ab. Mit dem zweiten Staatsexamen schließt er zudem sein Studium ab – der Hansestadt bleibt er aber erst einmal treu.

In den folgenden Jahren arbeitet Bovenschulte für das IT-Unternehmen Bremen Online Services, das heute unter dem Namen Governikus firmiert. Das Unternehmen entwickelt Sicherheitslösungen für die IT von Regierungsstellen und Institutionen der Justiz. Bis 2004 ist Bovenschulte hier als Justiziar, Projektleiter und Prokurist tätig.

Mittlerweile ist Bovenschulte unter der Haube: Seit 20 Jahren ist er mit seiner Parteigenossin Ulrike Hiller verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Hiller ist derzeit noch Staatsrätin für Bundes- und Europaangelegenheiten der Freien Hansestadt Bremen. Ihren Platz im Senat muss sie nun wohl räumen: „Ein Ehepaar im Senat ist keine Option. Da hätte man uns irgendwann den Vorwurf gemacht, zu Hause am Küchentisch zu regieren", sagte Bovenschulte im Juli dem WESER-KURIER.

2004 übernimmt Bovenschulte sein erstes öfentliches Amt: Bis 2007 ist er als Referent für öffentliches Recht, materielle Rechtsprüfung und Datenschutz beim Senator für Justiz in Bremen tätig.

2007 verlässt Bovenschulte das Land, allerdings nur für einige Kilometer: Im benachbarten Weyhe ist er fortan als erster Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister tätig. Diese Funktion hat er bis 2014 inne.

Ab 2010 tanzt Bovenschulte auf zwei Hochzeiten: Bis 2013 ist er neben seinem Amt in Weyhe auch noch Landesvorsitzender der SPD Bremen. Dieses Amt legt er jedoch nieder, um bei der Bürgermeisterwahl in Weyhe im Jahr 2014 als Bürgermeisterkandidat anzutreten.

Gesagt, getan, gewonnen: Bei der Direktwahl zum Bürgermeister von Weyhe wird Bovenschulte mit 55,6 Prozent der Stimmen gewählt.

Im Mai 2019 wird Bovenschulte in die Bremische Bürgerschaft gewählt. Einen Monat später wählt ihn die SPD-Fraktion zudem zu ihrem Vorsitzenden – mit 21 von 23 Stimmen.

Am 1. Juli kündigt Carsten Sieling aufgrund des schlechten Abschneidens der SPD bei der Bürgerschaftswahl seinen Verzicht auf das Amt des Bürgermeisters an. Wenige Tage später stimmt die Bremer SPD auf ihrem Landesparteitag dafür, Bovenschulte zum neuen Bürgermeister zu machen. Sieling und Bovenschulte verbindet übrigens eine gemeinsame Zeit als Mitbewohner: Die beiden lebten eine Weile zusammen in derselben Wohngemeinschaft.