Foto: Picasa





Eine „sinnlose Verschwendung von Steuergeldern“ nennt Carl Kau vom Bund der Steuerzahler den geplanten Nachbau des maroden Museumsschiffs „Seute Deern“ in Bremerhaven. 46 Millionen Euro hat der Bund dafür zur Verfügung gestellt. Gelder, „die an anderer Stelle viel dringender benötigt werden“, so Kau. Im Interview mit dem WESER-­KURIER übt er heftige Kritik an der Millionen-Ausgabe und auch an der Rechtfertigung der SPD.