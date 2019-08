Auf dem Weserstrand am Cafe Sand findet jährlich ein großes Osterfeuer mit Live-Musik statt. Im letzten Jahr musste es allerdings wegen starkem Wind und Hochwassergefahr abgesagt werden, 2018 meldeten die Veranstalter es erst gar nicht beim Ordnungsamt an. Zu unberechenbar war das Wetter an Ostern. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass das Osterfeuer im kommenden Jahr wieder stattfindet, heißt es. Mehr dazu erfahren Sie hier .

