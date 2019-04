"Wirklich Neues sehen wir im Wahlkampf nur von der CDU und ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder", findet Experte Erik Wankerl. Er ist Kreativdirektor in den Bereichen Strategie und Konzept bei der Bremer Markenagentur Moskito. Wankerl erkennt in den Plakaten: "Der CDU geht es um einen Politikwechsel. Dafür setzen sie vollständig auf einen Politikneuling und man sieht bereits in den aktuellen Umfrageergebnissen, dass die Kampagne hier schon aufzugehen scheint."

Und die anderen? Bleiben ihren Linien treu, meint Erik Wankerl, "auch wenn an Details gearbeitet wurde, die unentschiedene Wähler auf der unbewussten Wahrnehmungsebene durchaus überzeugen können". Interessant werde sein, so Wankerl, ob die Bemühungen der Parteien sich auch positiv auf die Wahlbeteiligung auswirken. Auch wenn es darum gehe, die meisten oder einfach mehr Stimmen zu bekommen, sagt er Experte: "Sinkt die Wahlbeteiligung weiter, müssen sich alle Parteien grundsätzlich hinterfragen. Wir dürfen also gespannt sein.​"