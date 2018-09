1 / 32 Foto: Jürgen R. Grobbin



Platz 30 belegt "Aero". Der männerdominierte Luftsport hat 901 aktive Bremer Mitglieder aufzuweisen und verbannt damit deutlich bekanntere Sportarten wie den Radsport, American Football oder Schach aus dieser Ranglisite.

Platz 30 belegt auch: Billard. Mit ebenfalls 901 Mitgliedern ist der Sport um die Kugeln gleich auf mit dem Flugsport. Oft als Kneipenspiel verpöhnt, erhält der Sport, bei dem es darum geht, bestimmte Kugeln zu verseken, einen Platz in dieser Rangliste.

Platz 29 belegt Amateurboxen. 925 Mitglieder, wovon immerhin 172 weiblich sind schwingen gerne ihre Fäuste im Boxring. Bei diversen Vereinen kann der Kampfsport in Bremen praktiziert werden.

Platz 28 belegt Tauchen. Der Unterwassersport knackt mir 1015 Mitgliedern die 1000er Marke und verdient sich einen Platz in dieser Rangliste.

Platz 27 belegt Hockey. Fast die Hälfte der 1115 Mitglieder ist im Alter von sieben bis 14. Auch der der von Männer- und Frauenanteil hält sich die Waage.

Auf Platz 26 steht Judo. Der japanische Kampfsport folgt dem Prinzip „maximale Wirkung bei einem Minimum an Aufwand" und hat deutlich mehr aktive Mitglieder (1361) als der Boxsport.

Platz 25 belegt der Behindertensport. In Bremen gibt es 1488 aktive Mitglieder - mehr weibliche als männliche. Für körperlich und geistig Beeinträchtigte bieten sich diverse Angebote in der Hansestadt.

Platz 24 belegt der Motorbootsport mit 1495 aktiven Mitgliedern - nur sieben mehr als beim Behindertensport. Unter anderem der Motorbootslalom ist eine der Disziplinen.

Platz 23: Rudern - der Bootssport ist mit rund 1000 von 1621 Mitgliedern deutlich männerdominiert. In mehreren Rudervereinen können die Bremer die "Skulls" ins Wasser schlagen.

Platz 22 belegt Wandern und Klettern. Von 1662 Mitglieder sind mehr als 1000 über 60 Jahre alt. Das Wandern im Freien und das Klettern in der Halle verdienen sich einen Platz in dieser Rangliste.

Platz 21 belegt Badminton - die professionalisierte Variante des "Federball". 1743 Spieler schlagen im Bremen den Federball im Doppel, Einzel oder Mixed übers Feld.

In die Top 20 schafft es Karakte. 1837 Mitglieder jeden Alters praktizieren den japanischen Kampfsport, der sich durch Schlag-, Stoß-, Tritt- und Blocktechniken sowie Fußfegetechniken auszeichnet.

Platzt 19: Basketball - Der hauptsächlich in den USA populäre Korbsport knackt die 2000er Marke nur knapp nicht. 1994 Mitglieder, von denen mehr als 1500 männlich sind, "dunken" und werfen Dreier in den Bremer Sportvereinen.

Platz 18 belegt Volleyball mit 2105 Mitgliedern. Davon sind mehr Spieler männlich. Bei den unter 20-jährigen gibt es allerdings eine eindeutige weibliche Dominanz.

Auf Platz 17 befinden sich Kegeln und Bowling mit 2175 aktiven Mitgliedern. "Spares" und "Strikes" werden hauptsächlich von den über 40-jährigen männlichen Bremern geworfen.

Platz 16 belegt der Kanusport. Mit 2222 aktiven Mitgliedern verdient sich der mit Paddeln betriebene Sport seinen Platz. Damit hat er deutlich mehr Mitglieder als Rudern.

Platz 15 belegt Golf. 2280 Mitglieder machen die Bremer-Golfplätze mit ihren Puttern und Wedges unsicher. Fast erwartungsgemäß findet der Sport bei den unter 40-Jährigen keinen großen Anklang.

Platz 14 wird von der Leichtathletik besetzt. 2560 Mitglieder laufen, springen und werfen auf den Bremer Sportplätzen.

Platz 13 geht an Tischtennis. In allen Altersklassen ist der Sport beliebt, den in Bremen 2823 Mitglieder aktiv betreiben. Deutlich mehr Männer als Frauen spielen den besonders in China beliebten Sport.

Nur wenige Mitglieder mehr hat der Pferdesport auf Platz Zwölf. 2845 Sportler satteln in Bremen auf. Einige von ihnen reiten Dressur, die anderen praktizieren Springreiten.

Platz Elf: Tanzsport - nur knapp an der Top-Ten Hürde scheitert der offensichtlich weiblich dominierte Tanzsport mit 2901 aktiven Sportern. Ob Walzer, Moder, Latin, oder Jazz - alle denkbaren Tanzstile werden in Bremen auf Parkett gelegt. Es fehlten nur 13 Mitglieder zu den besten zehn.

Die Top-Ten werden von der deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG eingeleitet. 2914 Mitglieder machen es sich zur Aufgabe Menschenleben zu retten. Damit stellen sie so einige Favoriten in den Schatten.

Platz Neun geht an den Schießsport. 3136 Mitglieder sind in Schützenvereinen und anderen Schießvereinen aktiv - für manche unerwartet viele.

Platz Acht geht an die Fischerei mit 3470 Mitgliedern. "Das ist doch kein Sport", werden sich viele vielleicht denken. Zumindest führt der Landessportbund es in seinen Dokumenten als einen solchen an.

Platz Sieben geht an Handball. 4162 Mitglieder werfen sich in Bremen den kleinen Ball zu. In allen Altersgruppen ist der Sport beliebt. Viele hätten den Sport wohl weiter oben in dieser Liste gesehen.

Platz Sechs geht an Ski mit 4329 Mitgliedern. Ski in Bremen? Der Bremer Skiclub bietet nicht nur Reisen in Schneegebiete, sondern auch Lauf- und Inlinekurse an, um sich fern ab der Saison fit zu halten. Tatsächlich sind mehr weibliche als männliche Sportler aktiv.

Platz Vier geht an Segeln. In die top fünf gibt es einen großen Sprung, denn es Segeln aktiv ganze 6791 Mitglieder, die die Segel in Bremen hissen.

Platz Vier geht ebenfalls an Schwimmen. Da der beliebteste Wassersport erstaunlicherweise genauso viele Mitglieder wie die Segler hat (6791), wurde Platz fünf nicht vergeben. Mehr Frauen als Männer machen die Bremer Bäder unsicher.

Auf dem Treppchen landet Tennis auf Platz drei. in allen Altersklassen ist der Ballsport beliebt. Ganze 8017 Bremer schlagen den kleinen gelben Ball über das Netz.

Einen riesigen Sprung entfernt ist der Platz Zwei. Mehr als drei mal so viele Mitglieder wie beim Tennis, turnen in Bremen. 32754 Bremer turnen auf dem Boden, schwingen sich über den Barren und ackern sich am Reck ab. Damit sind sie nur einen Katzensprung vom ersten Platz entfernt - eine Überraschung.