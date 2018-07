Foto: SPD Bremen





Jens Crueger (SPD), Digital-Historiker

Geboren am 17. März 1984. Crueger begann seine politische Karriere mit 17 Jahren bei der Grünen Jugend. Für die Grünen saß er von 2003 bis 2007 schon einmal in der Bürgerschaft. 2009 wechselte Crueger zur SPD, für die er seit 2015 in der Bürgerschaft sitzt. Seit 2016 ist er SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Arbergen/Mahndorf. Crueger ist ehrenamtliches Mitglied im Think Thank 30, dem jungen Think Thank des Club of Rome. Interessante Nebeninfo: Jens Crueger hat ein außergewöhnliches Hobby. Er besitzt Molche, Schnecken und Kröten und ist seit 2015 sogar Präsident des Verbands Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde.