Foto: Netflix





After Life (Staffel 2): Ab 24. April bei Netflix

Mehr schwarzer Humor geht nicht. Die Comedy-Serie After Life spielt in der fiktiven englischen Kleinstadt Tambury und erzählt die Geschichte von Tony (Ricky Gervais), einem lokalen Zeitungsredakteur, dessen Leben auf dem Kopf steht, seit seine Frau an Krebs verstorben ist. Nachdem er beschließt, weiterzuleben, will er die Welt damit bestrafen, nur noch das tun und zu sagen, was er will. In der zweiten Staffel erleben die Zuschauer Tony, der immer noch um seine verstorbene Frau trauert, aber auch versuchen will, für seine Umgebung ein angenehmerer Zeitgenosse zu werden. Netflix zeigt im April sechs neue Folgen.