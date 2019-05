Foto: Ingo Wagner/dpa





Zoo am Meer in Bremerhaven

Das Aquarium im Zoo am Meer in Bremerhaven widmet sich dem Schwerpunkt Nordsee. In neun Becken werden Tiere verschiedener Lebensräume der Nordsee vorgestellt. So gibt es zum Beispiel Rotfedern zu sehen, die sich im Brackwasser der Weser wohlfühlen, aber auch bizarre Fische wie Seewolf und Seehase. Auch über eingewanderte Arten wie Schwarzmaulgrundeln oder pazifische Auster wird informiert. Der Eintritt ins Aquarium ist im Preis inbegriffen.