Foto: Marco Nagel





Biohackers: Ab dem 20. August auf Netflix

Nach dem weltweiten Erfolg von "Dark" veröffentlicht Netflix die nächste deutsche Serie: In dem Science-Thriller "Biohackers" beginnt Mia (Luna Wedler) ihr Medizinstudium an der renommierten Uni Freiburg. Schnell wird klar: An der Uni im Schwarzwald ist es nicht so friedlich, wie es scheint. Außerdem verbindet Mia mit der Stardozentin Prof. Tanja Lorenz ein dunkles Geheimnis.