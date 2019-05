Foto: Christian Markwort





Der Bahnen-Golf-Club in der Vahr

In der Vahr auf dem Minigolfplatz des Bahnen-Golf-Club Bremen können Groß und Klein von April bis September ihre Geschicklichkeit testen. Immer sonnabends von 14 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 20 Uhr. Die besten Tipps und Tricks, um am Ende als Gewinner aus dem Spiel zu gehen, hat Ralf Steinhausen in „Bahnen Beschreibung“ zusammengefasst. Die Datei kann auf der Website kostenlos heruntergeladen werden. Im Außer-Haus-Verkauf kann der Besucher sich am Ende des Minigolfspaßes mit einem Eis oder erfrischenden Softdrinks belohnen. Das Spiel kostet für Erwachsene 3,50 Euro und für Kinder bis 14 Jahren zwei Euro.

Adresse: August-Bebel-Allee 5c, 28239 Bremen. Weitere Infos unter: www.bgc-bremen.de