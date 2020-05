Foto: Fabian Strauch





Sophia kommt bei den Mädchen auf den vierten Rang. Bei Sophia wurde auch die Schreibweise "Sofia" mit hinzugenommen – nicht aber Sophie. Sophie war im vergangenen Jahr noch der beliebteste Mädchenname. In diesem Jahr findet er sich nicht einmal in der Top 10. Das liegt möglicherweise an der veränderten Auswertung.

In diesem Jahr wurden Erstnamen, also jene die ganz vorne beim Vornamen stehen, erstmals einzeln ausgewertet. Bei der Auswertung der beliebtesten Namen insgesamt, also inklusive Zweit- und Doppelnamen, liegt Sophie in Bremen in diesem Jahr auf Rang 2. Die beiden beliebtesten Namen insgesamt sind in Bremen 2019 Marie und Mohammed.